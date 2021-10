Niklas Klein-Wiele : „Wir wollen in die Aufstiegsrunde“

Niklas Klein-Wiele spielt am Wochenende für den 1. FC Kleve. Unter der Woche arbeitet er als Polizist in Duisburg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Interview Kleve Der Offensivakteur des 1. FC Kleve spricht über den Saisonstart und den Aufwand für den Oberliga-Fußball. Am Sonntag ist der FC Kray zu Gast. Der 27-Jährige hat eine klare Meinung über den Gegner.

Niklas Klein-Wiele war am vergangenen Sonntag der Held des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve. Auswärts bei ETB Schwarz-Weiß Essen traf der 27-Jährige, der in der Saison 2016/2017 ein Gastspiel bei der SV Hönnepel-Niedermörmter hatte, in der 89. Minute zum entscheidenden 1:0. Die Fans feierten ihn im Anschluss frenetisch. Damit bestätigte der offensive Mittelfeldspieler seine starke Form der vergangenen Wochen. Am kommenden Sonntag, 15 Uhr, trifft das Team von Trainer Umut Akpinar in der heimischen Getec-Arena auf den FC Kray. Die Essener stehen aktuell mit sieben Zählern auf Platz 14, zuletzt setzten sie sich allerdings mit 3:2 gegen den SC Union Nettetal durch. Niklas Klein-Wiele spricht im Interview über seine Rolle im Team, den bisherigen Saisonverlauf und den kommenden Gegner.

Herr Klein-Wiele, der 1. FC Kleve steht mit elf Punkten auf Tabellenplatz sieben. Wie zufrieden sind Sie mit dem Saisonstart?

Info Nur noch ein Verletzter beim 1. FC Kleve Ausblick Über den nächsten Gegner, den FC Kray, der am Sonntag um 15 Uhr zu Gast ist, sagt Kleves Trainer Umut Akpinar: „Da kommt eine gute Mannschaft auf uns zu, die sich im Sommer – gerade in der Offensive – nochmal verstärkt hat. Dennoch wollen wir Zuhause unseren Fußball zeigen und die drei Punkte bei uns behalten.“ Klever Personal Mittlerweile ist die Personallage am Bresserberg nicht mehr allzu angespannt. Mit Mittelfeldspieler Luca Plum fällt lediglich ein Spieler am kommenden Sonntag verletzt aus.

Niklas Klein-Wiele Im Grunde können wir mit dem Saisonstart zufrieden sein. Es gibt nur ein Manko: die unnötige 0:1-Niederlage gegen den TVD Velbert. Da haben wir unser Spiel überhaupt nicht durchdrücken können. Ansonsten darf es so aber weiterlaufen.

Wie blicken Sie auf Ihre eigenen Leistungen?

Klein-Wiele Bisher bin ich mit meinen Leistungen durchaus einverstanden. Natürlich sehe ich immer auch noch Verbesserungspotenzial. Daher ärgert mich auch die Leistung gegen den TVD Velbert. Da habe ich mein Spiel überhaupt nicht zeigen können.

Sie werden beim 1. FC Kleve sehr polyvalent eingesetzt. Wo sehen Sie sich am liebsten?

Klein-Wiele Ich habe in meiner Karriere schon auf fast allen Positionen gespielt, auch in der Innenverteidigung und auf der offensiven Außenbahn. Am wohlsten fühle ich mich aber im Zentrum auf der Sechs, der Acht oder der Zehn. Aktuell spiele ich meist im offensiven Mittelfeld. Das passt.

Wohin soll die Reise für den 1. FC Kleve in dieser Saison gehen?

Klein-Wiele Wir wollen in die Aufstiegsrunde. Das können wir schaffen, wir sollten uns nicht kleiner machen als wir sind. Wir haben gegen den 1. FC Bocholt und die Sport- und Spielvereinigung Velbert bewiesen, auch gegen die Top-Mannschaften der Liga Punkte holen zu können. Ganz wichtig war auch, dass wir dabei gezeigt haben, in diesen Partien auf Augenhöhe Fußball spielen zu können.

Immer wieder ist von Oberliga-Spielern zu hören, dass der Aufwand für Training und Spieltag neben dem Beruf extrem hoch ist. Sebastian van Brakel wechselte deshalb im Sommer zum Landesligisten SGE Bedburg-Hau. Wie gehen Sie damit um?

Klein-Wiele Bislang habe ich als Polizist in Duisburg-Homberg den Vorteil, dass wir eine freie Planung haben. Im kommenden Jahr wird das schwieriger werden, dann habe ich feste Schichtpläne. Natürlich ist der Aufwand hoch. Es kommt vor, dass ich vom Training in Kleve aus direkt zur Nachtschicht fahre. Aber das ist nun einmal mein Hobby, man macht es gerne. Für den Fußball nehme ich den Aufwand gerne in Kauf.

Am Sonntag wartet der FC Essen-Kray. Wie gut ist der nächste Gegner?