Fußball-Bezirksliga : Uedemer SV bleibt im Rennen um den Klassenerhalt

Uedem Der Vorletzte wahrt mit einem 3:0-Heimsieg gegen den SV Rindern seine minimalen Chancen. Spannendes Saison-Finale im Abstiegskampf am Sonntag.

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga lebt weiter beim Uedemer SV. Der Vorletzte wahrte am Mittwochabend mit einem 3:0 (1:0)-Heimsieg in der Nachholpartie gegen den SV Rindern seine minimalen Chancen auf den Ligaverbleib. Das Team von Trainer Martin Würzler trennen mit jetzt 27 Punkten vor dem Saison-Finale am Sonntag nur noch drei Zähler vom rettenden Ufer.

Es muss am letzten Spieltag aber eine Menge zusammenpassen für den Uedemer SV, wenn die Rettung noch gelingen soll. Das fängt damit an, dass der Vorletzte selbst seine Partie beim Tabellenzweiten Viktoria Goch gewinnen muss. „Das alleine wird schon schwer genug“, sagte Würzler. Und das geht damit weiter, dass Uedem in den Begegnungen der weiteren Abstiegskandidaten auch genau die Schützenhilfe erhält, auf die das Team im Falle eines Erfolgs in Goch angewiesen ist. „Es muss alles schon verdammt gut für uns laufen, wenn wir den Abstieg noch vermeiden wollen. Aber es ist schön, dass wir noch in Rennen sind“, sagte Würzler.