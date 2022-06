Neuzugang für die Landesliga-Mannschaft : Paraguayer spielt für Budberger Volleyballer

Budbergs Kapitän Daniel Stuers (Mitte) freut sich schon auf die neue Saison. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Mit einem größeren Kader gehen die Volleyball-Manner des SV Budberg in die neue Spielzeit. Der Südamerikaner Diego Harder hat sich bereits als Verstärkung entpuppt.

Bis zum Start in die neue Saison dauert es zwar noch rund drei Monate, doch bei Daniel Stuers ist schon eine gewisse Vorfreude vorhanden. Das liegt zum einen an der verbesserten Trainingssituation, zum anderen an einer Personalie. „Er ist eine echte Verstärkung“, sagt Stuers, der Kapitän der Landesliga-Volleyballer im SV Budberg. Der Paraguayer Diego Harder ist aus beruflichen Gründen an den Niederrhein gekommen und hat auf dem Spielfeld schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Außenangreifer und Diagonalspieler, der sehr gut Deutsch spricht, passe perfekt in die Budberger Mannschaft.

Harder ist nicht der einzige Zugang. Tobias Gerad, Julian Senger, Cedric Haaks und Luis Link sollen als Ergänzungsspieler an die Landesliga herangeführt werden. Tim Bischof, langjähriger Spielertrainer, ist ausgeschieden. Aus zeitlichen Gründen hat er sich verabschiedet. Mit Blick auf die Gruppengegner und den neuen Kader traut Stuers dem SVB-Team einen Platz in den Top 3 zu. „Dafür müssen wir diesmal aber vom Verletzungspech verschont bleiben.“ Optimistisch, was sie Zielsetzung angeht, machen ihn auch die neuen Hallenzeiten. Trainiert wird jetzt nicht mehr freitags und montags in der kleinen Grote-Gert-Halle, sondern dienstags und donnerstags in der alten beziehungsweise neuen Großraumsporthalle. „Damit steigt die Qualität um hundert Prozent“, findet der 33-jährige Kapitän.