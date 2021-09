Reiten : Glänzender Reitsport zum Jubiläum

Bedburg-Hau RV „Lohengrin“ Hau feierte sein 100-Jähriges mit einem zweitägigen Turnier. In einem M-Springen sicherte sich der Keppelner René Lamers den Sieg im Championat.

100 Jahre Reiterverein „Lohengrin“ Hau – dieses Jubiläum musste selbstverständlich gebührend gefeiert werden. Wurde es auch. Mit einem zweitägigen Reit- und Springturnier auf der Anlage an der Schmelenheide, das sportlich und in Sachen Ambiente keine Wünsche offen ließ.

Pferd und Reiter zeigten durch die Bank ansprechende Leistungen, die von den Richtern in den diversen Prüfungen mit hohen Wertnoten honoriert wurden. Allen voran die für den RV St. Georg Kevelaer startende Janine Drissen, die in der Dressurpferdeprüfung der Klasse L den fünfjährigen FS Clarimo vorstellte. Dr. Nils-Christian Hakert und Petra Simons achteten am Richtertisch insbesondere darauf, dass auf der Geraden, in den Ecken sowie den Wendungen der Takt in allen Grundgangarten erhalten blieb. Der Hengst musste unter anderen die Anforderungen in der Durchlässigkeit erfüllen. Denn anhand dieser Eigenschaften konnte das erfahrene Richterduo die Qualität des Pferdes und seinen momentanen Ausbildungsstand beurteilen. Für die sehr gelungene Vorstellung gab’s die Note 8,7, die nicht nur den Gewinn der Goldschleife bedeutete. Es handelte sich zugleich um die beste Note, die auf dem Lohengriner Jubiläumsturnier vergeben wurde.