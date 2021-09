Reitsport : Deutsche Meisterin nach Bruchlandung

Ästhetik und Akrobatik in Perfektion: Rebecca Verlage, die hier eine Teamkollegin balanciert, auf dem Weg zum Titelgewinn. Foto: Ina Baier

Kleve Mitte Juni hatte sich Rebecca Verlage eine schwere Verletzung zugezogen. Doch die Studentin aus Kleve kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Am Wochenende gewann sie mit dem Voltigierverein Köln-Dünnwald den nationalen Titel.

Mitte Juni saß der Schock bei Rebecca Verlage tief. Die 23-Jährige war nach einem Salto vom Pferd unglücklich aufgekommen, die Diagnose nach der Bruchlandung hatte es in sich. Das Syndesmoseband war angerissen, hinzu kamen mehrere Bänderrisse und Knorpelverletzungen. „Da bin ich richtig schlecht gelandet. Die Ärzte prognostizierten, dass ich erst Ende des Jahres wieder richtig Sport machen könnte und sechs Wochen lang auf Krücken laufen muss“, sagt Rebecca Verlage. Doch es kam ganz anders: Am vergangenen Wochenende wurde sie mit ihrem Team vom Voltigierverein Köln-Dünnwald im niedersächsischen Verden Deutsche Meisterin im Gruppen-Wettbewerb.

Ein wichtiger Faktor auf dem Weg zurück war der Klever Arzt Klaus Derksen. In dessen orthopädischer Praxis war Rebecca Verlage in den vergangenen Wochen und Monaten Stammgast. Er verordnete ihr vor allem eines: Physiotherapie. Gepaart mit einem großen Willen gelang der Lehramts-Studentin vor zwei Wochen die vollständige Rückkehr ins Training.

Zuvor hatte sie bereits Teile der Übungen mit Mannschaftskollegen und Pferd mitgemacht. „Mit Blick auf die Deutschen Meisterschaften habe ich dann nochmal richtig Vollgas gegeben, auch wenn damit natürlich ein gewisses Risiko verbunden war. Und wie man jetzt sieht, haben sich die Mühen gelohnt“, sagt Rebecca Verlage.

Dabei lief es anfangs nicht allzu berauschend im Training des sechsköpfigen Teams „NORKA Automation“, das den Landesverband Rheinland präsentierte. „Vielleicht habe ich mich ein wenig unter Druck gesetzt. Im Abschlusstraining lief es dann aber doch ganz gut“, sagt Rebecca Verlage, die ihr Schicksal mit dem zwölfjährigen Holsteiner Calidor teilt, der zuletzt ebenfalls eine Verletzungspause hatte einlegen müssen.

Und tatsächlich sollten die „Deutschen“ genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. „Wir hatten als Team schon das Gefühl, dass wir nun am Leistungshöhepunkt angekommen sind“, sagt Rebecca Verlage, die in bis zu fünf Metern Höhe akrobatische Hebefiguren zeigt. Wichtig dabei: Man braucht Vertrauen in das Pferd, in sich, in seine Teamkollegen.

Dieses Vertrauen bewies ihr Team in Verden eindrucksvoll. Unter Leitung von Longenführer Patric Looser turnte das Kölner Team, das vor zwei Wochen bereits den Vize-Titel beim CHIO in Aachen geholt hatte, zum Auftakt in der Pflicht am Freitagabend allen davon. Rebecca Verlage und Kollegen erhielten eine Wertung von 7,601 – und lagen damit bereits klar vor dem Weltmeister-Team aus Hannover-Fredenbeck (7,476).

„Danach war es natürlich ein kleiner Vorteil für uns, dass Fredenbeck als unser größter Konkurrent ausschied, weil sie sich für die Schonung des Pferdes entschieden hatten“, sagt Rebecca Verlage. So konnten die Kölner den Vorsprung am Tag darauf in der Kür sogar noch deutlich ausbauen. Dort holte das Team aus dem Stadtteil Dünnwald eine Wertung von 9,260, es folgten die Sportler aus Gliching in Bayern mit 8,304.

„Dann hatten wir vor dem letzten Durchgang schon einen recht komfortablen Vorsprung, den wir nur noch ins Ziel retten mussten. Ich bin stolz, dass uns das souverän gelungen ist“, sagt Rebecca Verlage, die von Kindesbeinen an auf dem Rücken der Pferde unterwegs ist. Denn auch im dritten Durchgang gaben sich die Favoriten keine Blöße. Eine Wertung von 9,174 Punkten reichte für den Sieg. Das machte im Gesamtergebnis nämlich 8,571 Zähler. Silber und Bronze gingen nach Bayern. Der VV Ingelsberg turnte zu 7,829 Punkten. Auf Platz drei landete die Gruppe Gilching I (7,622).

„Wir sind natürlich überglücklich, aber einfach auch stolz auf die Leistung des Teams und das Zusammenspiel mit dem Pferd. Sie konnten sich von Turnier zu Turnier die gesamte Saison über steigern und mit der ersten Kür die Top-Leistung zeigen. Im Finale war es nochmal etwas schwieriger. Aber grundsätzlich ist es ein mega geiles Team. Wir werden den Sieg ordentlich feiern“, sagte Trainer und Longenführer Patric Looser im Nachgang des Wettkampfes dem Pferdesportmagazin fn-press.