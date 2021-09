Fußball-Landesliga : Hö.-Nie. hadert mit Spielansetzung

Kalkar Der Fußball-Landesligist muss am Freitag, 19.30 Uhr, auswärts bei BW Dingden ran. Trainer Sven Schützek kann sich nicht so recht mit diesem Termin anfreunden.

(ove) Nach dem 5:4-Sieg in der vergangenen Woche gegen den VfL Tönisberg könnte die Stimmung beim Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter eigentlich bestens sein. Doch Trainer Sven Schützek ist irritiert. Die Ansetzung der Partie gegen den SV Blau-Weiß Dingden (Freitag, 19.30 Uhr) passt ihm gar nicht. Auf Geheiß der Gastgeber war der Spieltermin geändert worden. „Wir können es nicht ändern. Aber ich sehe da einen klaren Nachteil für meine Mannschaft: Wir haben einen Trainingstag weniger. Außerdem müssen viele von uns nach Feierabend über die Autobahnen im Ruhrgebiet eilen, um rechtzeitig in Dingden zu sein. Wir hätten deutlich lieber am Sonntag gespielt“, sagt der Coach.