Fußball : Pokal: SGE Bedburg-Hau empfängt KFC Uerdingen

Kreis Kleve Fußball-Niederrheinpokal: SV Straelen und FC Kleve treten jeweils bei Essener Landesligisten an. B-Ligist Fortuna Elten empfängt ETB SW Essen.

Da hat sich doch mal der überraschende 4:2-Erfolg nach Elfmeterschießen des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau gegen den Oberligisten SC Düsseldorf-West so richtig gelohnt. Arie van Lent, ehemaliger Torjäger von Borussia Mönchengladbach, nahm am Donnerstagabend in der Sportschule Duisburg-Wedau die Auslosung der zweiten Runde um den Niederrhein-Pokal vor. Und er bescherte der SGE einen Volltreffer: Die Mannschaft um Trainer Sebastian Kaul hat Heimrecht gegen den Regionalligisten KFC Uerdingen.