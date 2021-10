Damen-Tischtennis : WRW Kleve wird auch am Sonntag wieder rotieren

Lea Vehreschild wird am Sonntag gegen den ASC Göttingen spielen. Sie ersetzt Pia Dorißen in der WRW-Aufstellung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der Drittligist hat an diesem Sonntag den ASC Göttingen zu Gast und wird personell verändert antreten. Die zweite Klever Damen-Mannschaft empfängt am Samstag den TTC Langen in der Regionalliga.

Ein Sieg, eine Niederlage: So sieht die bisherige Bilanz der ersten Damen-Mannschaft von WRW Kleve in der Dritten Tischtennis-Liga aus. Zuletzt feierte das Team einen 6:4-Erfolg beim TTC GW Fritzdorf. Nun kommt ein Gegner, der schwer einzuschätzen ist. Der ASC Göttingen ist am Sonntag, 13 Uhr, zu Gast und hat bereits am Samstag ein Duell mit Hannover 96 zu bestreiten.

Nach dem Erfolg der Kleverinnen am vergangenen Wochenende ist sich WRW-Teammanager Klaus Seipold sicher, dass das ein Schub für die nun anstehende Begegnung geben könnte. Sein Argument: „Das gesamte Team hat gepunktet. Darauf können wir sicher aufbauen.“

Die Gäste aus Göttingen haben in Monika Pietkiewicz eine Bundesliga-erfahrene Spielerin in ihren Reihen, „die schwer schlagbar sein wird“, so Seipold. Ein detaillierteres Bild wird er sich am Samstag machen, wenn der ASC zum ersten Saisonspiel gegen Hannover 96 antritt.

Seipold setzt weiter auf Rotation im Klever Team. Mara Lamhardt wird spielen, Pia Dorißen und Aya Umemura allerdings nicht. Für sie stehen Lea Vehreschild und Carla Nouwen im Kader. Judith Hanselka wird am Sonntag ihr Saisondebüt im WRW-Dress geben.

Die zweite WRW-Mannschaft ist am Samstag, 18 Uhr, in der Regionalliga Gastgeber für den TTC Langen. Seipold sieht leichte Vorteile für den Gegner, „weil er starke Spielerinnen hat, die uns schon einmal mächtig geärgert haben“. WRW II tritt mit Mara Lamhardt, Pia Dorißen, Maria Beltermann und Annika Meens an.