Frauenfußball : Lösbare Aufgabe und kurze Strecke für VfR Warbeyen

VfR-Trainer Sandro Scuderi dürfte sich vor dem Pokalspiel in Rees in Sachen Taktik kurz fassen können. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Vom 26. bis zum 28. Oktober wird die zweite Runde um den Niederrheinpokal der Frauen ausgetragen. Regionalligist VfR Warbeyen tritt beim rechtsrheinischen Nachbarn SV Rees an.

(him) Arie van Lent, ehemaliger Torjäger und U 23-Trainer von Borussia Mönchengladbach, hatte bei der Auslosung der zweiten Runde um den Fußball-Niederrheinpokal der Frauen ein glückliches Händchen. Regionalligist VfR Warbeyen kann sich jedenfalls nicht beschweren. Der Mannschaft um Trainer Sandro Scuderi, die in der ersten Runde den Mülheimer Landesligist DJK Blau-Weiß Mintard ausgeschaltet hatte, bleibt eine weite Reise zu einem unterklassigen Gegner erspart. Die Strecke über die Emmericher Rheinbrücke in Richtung Rees lässt sich notfalls sogar mit dem Fahrrad bewältigen. Beim dortigen Sportverein, der in der Landesliga, Gruppe 1, eine mittelprächtige Rolle spielt. sollte der Regionalligist nichts anbrennen lassen.