Frauenfußball : Lubinski steht in Budberg vor anspruchsvoller Aufgabe

Neu beim SV Budberg: Es ist für Sascha Lubinski das erste Mal, dass er eine Frauen-Mannschaft trainiert. Das Team ist in die Niederrheinliga abgestiegen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services/Oliver Mengedoht

Rheinberg Der neue Trainer muss die in aus der Regionalliga abgestiegene Mannschaft emotional wieder aufrichten und dabei einen enormen personellen Aderlass im Aufgebot kompensieren. Für den 48-Jährigen ist es die erste Station im Frauenfußball.

Von Michael Elsing

Der Fußball hat Sascha Lubinski in den vergangenen 40 Jahren schon mächtig umhergetrieben. Der neue Trainer der Frauen-Mannschaft des SV Budberg hat einige Stationen in Nordrhein-Westfalen hinter sich, seit er als kleiner Junge in Hassel, einem Ortsteil von Gelsenkirchen, beim dortigen SC Hassel mit dem Fußballspielen begann. Als Torhüter zog es ihn dann weiter zu Concordia Flaesheim, wo er seine aktive Laufbahn aber im Alter von 25 Jahren erst einmal vorübergehend beendete, weil er sich die Schulter auskugelte.

„Ich habe dann dort die zweite Mannschaft trainiert, bevor es mich nach Voerde verschlagen hat“, sagt Lubinski. Dort lebt der 48-Jährige heute noch. Es folgten Stationen beim TV Voerde, GA Möllen und SV Spellen, nun aber wieder als Torhüter, während er parallel als Jugendtrainer bei der SV Friedrichsfeld arbeitete. Der Weg als Coach schien damit geebnet, denn anschließend trainierte er die D-Junioren des STV Hünxe und wechselte vor vier Jahren schließlich zum PSV Wesel, wo er zuletzt für die A-Junioren verantwortlich war. Zeitgleich stand er in der vergangenen Saison beim A-Ligisten VfB Kirchhellen II an der Seitenlinie.

Und nun also der SV Budberg, gleichzeitig das erste Mal, dass Lubinski ein Frauen-Team betreut. „Ich habe den Frauen-Fußball bisher zwar noch nicht so intensiv verfolgt. Aber so groß ist der Unterschied von der Herangehensweise nicht.“ Die neue Herausforderung, die er nach dem Engagement beim PSV gesucht hatte, fand Sascha Lubinski jedenfalls schnell, nachdem sich sein Vorgänger Jürgen Raab, der auch Obmann des Frauen-Fußballs beim SVB ist, bei ihm meldete. „Das ist ein gut strukturierter Verein. Und was ich bei zwei Spielen und im Training gesehen habe, hat mich überzeugt“, so der neue Coach.

Der Inhaber der B-Lizenz muss aber bei aller Überzeugung auch mit dem einen oder anderen Manko klar kommen. Die vergangene Saison verlief für den SV Budberg alles andere als rund und endete beinahe folgerichtig mit dem Abstieg aus der Regionalliga. Dabei stimmte zwar über weite Strecken der Spielzeit das Engagement. Dennoch setzte es einige herbe Niederlagen und vom Klassenerhalt war das Team doch recht deutlich entfernt.

Und der Neuanfang in der Niederrheinliga, das weiß Sascha Lubinski, wird ebenfalls kein leichtes Unterfangen. Der Aderlass war nach dem Abstieg nicht aufzuhalten. Mit Sina Zorychta, Sarah Hake, Almedina Garibovic oder Janina Marie Blittersdorf verlassen vier bewährte Kräfte den Verein. Zwei oder drei Spielerinnen könnten sich ihnen noch anschließen. Dem gegenüber steht noch kein Neuzugang. Lediglich Stefanie Dick und Julia Behrens, die zuletzt kürzertraten, gehören nun wieder fest zum Aufgebot. „Wir sind noch mit einigen potenziellen Neuzugängen im Gespräch. Ansonsten versuchen wir, Spielerinnen aus der eigenen U17 heranzuführen“, sagt Lubinski.

Ob das reichen wird, um eine Klasse tiefer eine gute Rolle zu spielen, ist allerdings fraglich. „Es wird schwierig, weil es auch seine Zeit braucht, um sich einzuspielen. Dennoch müsste die Qualität für diese Liga ausreichen. Und in zwei bis drei Jahren wollen wir dann auch wieder oben mitspielen“, so Lubinski. Er geht die Aufgabe, die er Anfang Juli mit dem Beginn der Vorbereitung angehen will, jedenfalls mit einer gehörigen Portion Optimismus an.