Volleyball : 1. VBC Goch hat NRW-Ligisten zu Gast

Bedburg-Hau/Goch Volleyball-Nachwuchs bei Qualifikationsspielen aktiv.

Für weitere Volleyball-Nachwuchsteams des 1.VBC Goch und der SV Bedburg-Hau stehen am Wochenende erneut Qualifikationsspiele auf dem Weg zu den Westdeutschen Meisterschaften in der Altersstufe der U18 an. In heimischer Kulisse spielen dabei am Sonntag die U18-Junioren des 1.VBC-Goch. Die U18-Junioren aus Hau schlagen in der Halle am Südring in Datteln auf.