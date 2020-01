Basketball : Spitzenreiter Goch: Weiße Weste behalten

Szene aus dem Landesliga-Lokalderby zwischen TV Goch (weißes Trikot) und VfL Merkur Kleve in der Kesseler Turnhalle. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Goch Basketball-Landesliga: Kessels Damen mit Heimspiel. Merkur Kleve reist nach Düsseldorf.

Von Per Feldberg

Mit dem 12. Spieltag starten die Basketball-Landesligen des Westdeutschen Basketball-Verbandes am Wochenende in die Rückrunde.

Landesliga-Herren: TV Goch – TG Düsseldorf II. Für den Tabellenführer aus der Weberstadt lief die Hinrunde perfekt. Die Mannschaft um Spielertrainer Heiner Eling siegte auch am vergangenen Samstag im Derby gegen Kleve und beendete die Hinserie verlustpunktfrei. Am Samstag wird nun der Tabellenfünfte, die TG Düsseldorf II, den Gastgebern die erste Saisonniederlage beizufügen. Sprungball ist um 18 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule Mittelkreis in Goch. „Das Hinspiel war kein Selbstläufer, da haben wir uns schon schwergetan. Und auch in der anstehenden Partie müssen wir uns im Vergleich zum Spiel gegen Kleve steigern, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen“, nehmen Eling und seine Mitspieler die anstehende Aufgabe nicht auf die leichte Schulter.

Landesliga-Herren: SG ART Düsseldorf 3 – VfL Merkur Kleve. Nach der Derbyniederlage will die Mannschaft um Trainer Ralf Daute wieder einen Sieg einfahren. Doch das wird bei der Dritten Mannschaft des ART keine leichte Aufgabe. Am Samstag um 14 Uhr müssen die Merkurianer in der Landeshauptstadt antreten. Das Hinspiel konnte Kleve mit einem Punkt Differenz für sich entscheiden.

„Wir haben gegen Goch schon einige Dinge ausprobiert, die gut geklappt haben. Daran wollen wir auch in Düsseldorf anknüpfen und mit zwei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten“, zeigt sich Daute vor der Partie beim direkten Tabellennachbarn optimistisch.