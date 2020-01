Kreisliga A : Der Uedemer SV scheint reif für die Bezirksliga

Uedem Das Aufgebot von Trainer Martin Würzler ist der erste Verfolger des SV Rindern. Ein gewichtiger Grund dafür: die Breite im Kader. Der Übungsleiter bleibt dem Uedemer SV auch in der kommenden Spielzeit treu.

In der zweiten Saison nach dem Aufstieg in die Kreisliga A ist der Uedemer SV in der Spielklasse angekommen. Nachdem im Vorjahr eine wechselhafte Spielzeit im achten Platz der Abschlusstabelle resultierte, überwintert die Mannschaft um Trainer Martin Würzler nun auf dem zweiten Tabellenplatz und schnuppert damit am Aufstieg in die Bezirksliga. „Wir haben vor der Spielzeit schon das Selbstbewusstsein gehabt, dass wir an einem guten Tag in der Liga jeden schlagen können. Und in der Vorbereitung habe ich auch den Willen der Mannschaft gespürt, dies umzusetzen. Dass es jedoch so gut wie bisher laufen würde, hatten wir nicht erwartet. Aber wir freuen uns über den aktuellen Tabellenplatz. Und natürlich wollen wir diesen auch bis zum Saisonende verteidigen“, bilanziert Würzler die ersten 16 Partien der Spielzeit 2019/2020.