Volleyball : Besondere Spannungsmomente im Derby

Bedburg-Hau/Goch Volleyball: Bedburg-Haus Herren sind an Aachens Netz Favorit.

Verbandsliga-Herren: SV Neptun Aachen – SV Bedburg-Hau. Zu Beginn der Saison mutmaßte Haus Angreifer Stephan Reinders angesichts der neuen Zusammensetzung des Verbandsliga-Staffel, dass Aachen gemessen am vorigen Abschneiden in der Parallel-Staffel in dieser Spielzeit mit zu den stärkeren Gegners zählen würde. Dementsprechend hoch schätzte man zunächst den eigenen 3:0-Sieg am ersten Spieltag ein. Inzwischen hat sich diese Vermutung längst als falsch erwiesen. Erst zum Hinrundenabschluss vor Wochenfrist gelang Neptuns Jüngern durch ein 3:1 über den Aufsteiger Dürener TV III der erste Sieg. Aachen gab damit die rote Laterne an Düren ab. Völlig klar ist damit die Rollenverteilung bei Haus Gastspiel am Samstag ab 14 Uhr in der Halle am Höfling in der Kaiserstadt. „Wir gehen als Favorit ans Netz und für uns ist es Pflicht, aus Aachen drei Punkte mit zurück an die Antoniterstraße zu bringen“, beschreibt Reinders die klare Vorgabe für die Sechs um Spielmacher Niklas Groß. Dass es ein ganz lockerer Ausflug wird, glaubt er indes nicht. Reinders: „Ein 3:0 sollte es eigentlich werden. Aber ein 3:1 wäre auch ganz in Ordnung. Beides bringt drei Punkte.“ Die hat die SVB-Sechs auch nötig, um weiter vor Relegationsplatzinhaber AVC Köln zu bleiben. Hau und Köln haben je elf Punkte und liegen aktuell nur einen respektive, zwei Zähler hinter ART Düsseldorf II und Lintorf zurück.