Jugend-Hallenfußball : Futsal-Kreismeisterschaften in Goch

Goch Jugendfußball: C- und B-Junioren spielen in der Halle

(RP) In die letzte Runde der diesjährigen Futsal-Kreismeisterschaften geht es am Sonntag, 19. Januar, in Goch. Nachdem die Juniorinnen und die A-Junioren ihren Futsal-Kreismeister bereits ermittelt haben, sind nun die C- und B- Junioren an der Reihe.

Bei den C-Junioren treten am Vormittag die folgenden acht Mannschaften an: VfB Alemannia Pfalzdorf, TSV Weeze, SV Rindern, Kevelaerer SV, JSG Kerken, 1.FC Kleve, Viktoria Winnekendonk und JSG Bedburg-Hau. Nachdem vor Ort die Gruppen ausgelost werden, findet das erste Spiel um 9:30 Uhr statt. Das Finale ist um ca. 13:50 Uhr geplant.

Am Nachmittag sind die B-Junioren an der Reihe. Hier spielen die Junioren vom VfB Alemannia Pfalzdorf, TSV Weeze, Siegfried Materborn, Kevelaerer SV, JSG Kerken, 1.FC Kleve, SV Straelen, und JSG Bedburg-Hau den Futsal-Meister aus. Auch in dieser Altersklasse werden die beiden Vierergruppen vor Ort ausgelost. Das erste Spiel soll um 14:45 Uhr angepfiffen werden. Das Finale ist um ca. 19:05 Uhr geplant.