Handball : Handball-Damen: Für UTuS ist Steigerung Pflicht

Der UTuS empfängt am Samstag den TSV Bocholt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Landesliga-Heimspiel in Uedem.

Die Hinrunde der Handballdamen des Uedemer TuS war eine mit Höhen und Tiefen. Zum Abschluss wartet nun ein echter Brocken auf die Mannschaft von Trainer Thomas Hoffmann: Mit dem TSV Bocholt kommt einer der Aufstiegskandidaten. Anwurf in der Uedemer Halle an der Meursfeldstraße ist am Samstag um 16 Uhr.