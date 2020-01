Fußball : Viktoria startet Testspielserie gegen VfB Uerdingen

Goch Fußball-Bezirksligist: Neuzugänge sind dabei.

Mit dem Erfolg bei den Gocher Hallenstadtmeisterschaften konnte Daniel Beine ein gelungenes Debüt als Neu-Coach der Viktoria feiern, am Sonntag geht es nun im Rahmen der Wintervorbereitung ins erste Testspiel unter seiner Regie gegen den VfB Uerdingen (Anstoß 15:30 Uhr). „Da möchten wir natürlich unser Spiel durchdrücken und gewinnen, aber der Fokus wird zunächst einmal darauf liegen, auch jedem seine Einsatzmöglichkeiten zu geben“, geht es für Beine zunächst einmal um einen guten Aufgalopp nach intensiven ersten Trainingseinheiten. Seine Eindrücke bisher sind durchweg gut. Den Kader kennt der seit Saisonbeginn auch schon als Stürmer in Goch mitmischende Beine ohnehin gut. Wie nach einem Trainerwechsel üblich, will sich jeder Akteur jetzt nochmal besonders zeigen.