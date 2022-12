Am neuen Standort in Kranenburg So stimmungsvoll war der Nikolausmarkt

Als goldrichtig erwies sich der neue Standort des Kranenburger Nikolausmarktes, denn er war bereits am ersten Abend sehr gut besucht. Weil das Bürgerhaus, wo in Vor-Corona-Zeiten der Nikolausmarkt verortet war, wegen Umbauarbeiten noch nicht zur Verfügung stand, gruppierten sich die liebevoll dekorierten Hütten am Fuße der Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul. Ein stimmungsvolles Ambiente entstand besonders durch eine sorgfältig arrangierte Beleuchtung: Lichterketten an den Hütten und am Straßenrand, sowie hier und da platziertes Kerzenlicht. An der dunklen Mauer der Kirche waren große beleuchtete Sterne aufgehängt. Die Bühne für das Programm an drei Tagen war in warmes Licht getaucht, auch wenn gerade nichts dort stattfand.