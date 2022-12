Kämmerer ist „sprachlos“ Ausgleichsrücklage in Bedburg-Hau wird 2026 aufgebraucht sein

Die finanziellen Spielräume der Gemeinde Bedburg-Hau werden sich in den kommenden Jahren in einem engen Rahmen bewegen. Das machte Kämmerer Georg Fischer bei der jüngsten Ratssitzung deutlich. „Ich bin sprachlos“, sagte Fischer in Anlehnung an einen ehemaligen Kämmerer-Kollegen in Kleve. Er könne nur an die Ratsfraktionen appellieren, über die bereits beschlossenen Großprojekte hinaus keine weiteren massiven Investitionen zu erwarten. In den kommenden Jahren sind das unter anderem die Sanierung des Hallenbads Bedburger Nass, der Neubau der Grundschule St. Antonius und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hau.