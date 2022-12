Advent in Nettetal Turmbläser gibt einmaliges Gastspiel in Lobberich

Dicht an dicht stehende Holzbüdchen, die im Lichterglanz strahlen. Stehtische, auf denen neben einer liebevollen Weihnachtsdekoration Kerzen in Laternen flackern und eine gemütliche Stimmung verbreiten. Im Mittelpunkt, direkt neben dem Wenkbüll, eine mehrere Meter hohe Tanne, an der sich Lichterketten hochranken und Christbaumschmuck baumelt: Der Alte Markt in Lobberich hatte am Wochenende sein vorweihnachtliches Kleid angezogen. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Lobberich hatte zum Adventsmarkt eingeladen.