Neuanschaffung für Spielplatz Feuerwehr lädt in Wetten zum Spielen ein

Wie in Wetten achtet die Spielplatzkommission auch bei der Ausstattung anderer Spielplätze darauf, dass die Themenwelt zum Ort passt: So wurde 2021 auf dem Spielplatz Heisterpoort in Kervenheim ein Spielgerät in Form einer Burg aufgebaut – passend zur Burg Kervenheim. In diesem Frühjahr erhielt der Spielplatz hinter dem Europaplatz eine Lokomotive zum Klettern und Spielen. Passend zu Bahnhof und Bahnschienen in der Nähe. Die verschiedenen Themenwelten bringen Abwechslung auf die Spielplätze und laden ein, die verschieden Spielgeräte zu besuchen. Wer einen Spaziergang mit der Familie plant und dabei ein paar Spielplätze ansteuern möchte, findet auf der Seite des Kevelaer Marketings Spielplatzrouten für alle Ortschaften.