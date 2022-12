Ein Besuch auf dem Nikolausmarkt Glühwein und Krippenspiel in Zons

Das lebendige Krippenspiel fand in diesem Jahr parallel zum Nikolausmarkt auf der Freilichtbühne in Zons unter der Schirmherrschaft von Dirk Brügge statt. Es gab am Samstagabend keinen freien Sitzplatz mehr auf der neuen Tribüne. „Es ist so wichtig, gerade in diesem Jahr, dass wir zusammen Weihnachten feiern, die Geschichte von Weihnachten erzählen und Freude verbreiten. Nur wer einen gesunden Körper und einen gesunden Geist hat, hat auch die Kraft, die Menschen zu unterstützen, die gerade jetzt so dringend unsere Hilfe benötigen. Sei es in der Ukraine oder weiterhin im Ahrtal“, so Brügge zu Beginn der Veranstaltung. Der Eintritt war kostenfrei. Am Ende wurden Spenden gesammelt, für einen Kindergarten im Ahrtal, der noch immer vom Hochwasser stark beschädigt ist.