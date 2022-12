Weihnachtsmarkt in Neuss Großer Andrang beim Further Nikolausmarkt

Die Busse der Stadtwerke Neuss mit Zielrichtung Neusser Weyhe waren signifikant besser besetzt als zu normalen Zeiten: Der Initiativkreis Nordstadt richtete von Donnerstag bis Sonntag den 26. Nikolausmarkt aus. Entsprechend gut war der Besuch an allen Tagen, am Wochenende knubbelten sich gar die Besucher aus Neuss und Kaarst. „Für diese enorme Akzeptanz können wir nur dankbar sein“, sagt Marianne Bastian vom Initiativkreis. 38 Stände waren aufgebaut worden, dazu der beliebte Streichelzoo mit Schafen, Enten und Kaninchen sowie der Eselspfad mit Esel und Ponys. Direkt am Eingang warteten ein Kinderkarussell und eine Eisenbahn auf die jüngsten Besucher. „Unser besonderer Dank gilt allen Mitarbeitenden der Arbeitsgruppe Nikolausmarkt, da krankheitsbedingt mancher Ausfall zu verzeichnen war und andere Mitglieder wie selbstverständlich eingesprungen sind“, betont Ralph Dymek, Vorsitzender des Initiativkreises. Gemeint war auch Toni Schäfer, der von Beginn an zusammen mit Rolf Arnold den Nikolausmarkt organisiert hatte. Hatte er noch in schönster Mundart „Ech freu mech ävver op de Nikolausmaat an der Neusser Weyhe“ seiner Vorfreude Ausdruck gegeben, musste er ins Krankenhaus. Für ihn sprang „wie selbstverständlich“ Herbert Nowka ein.