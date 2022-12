Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter verspielt Sieg gegen Tabellenführer

Die Führung verpasste Cvetkovikj, als er direkt nach der Pause am gegnerischen Keeper scheiterte. „Das musste natürlich das 2:1 sein“, sagte Geist. Es gab aber noch weitere hochkarätige Gelegenheiten, die von Hitzek (56., 58., 76.) und Cvetkovikj (67.) ausgelassen wurden. In der 77. Minute war es aber so weit. Nach einem Foul an Pedro Cejas, für das der Scherpenberger Marcel Gesemann die Gelb-Rote Karte sah, zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Cejas trat selbst an und verwandelte nervenstark zum 2:1. Als dann auch noch Abwehrchef Nico Frömmgen die Rote Karte gezeigt bekam (84.), schien der Sieg für das Geist-Team in trockenen Tüchern zu sein – bis Darius Strode mit seinem Last-Minute-Treffer für Ernüchterung sorgte.