Weiträumige Absperrung in Kleve SEK-Einsatz endet nach sechs Stunden mit Zugriff

Kleve · In einem Wohnhaus in Kleve ist es am Sonntagnachmittag zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Grund dafür war eine häusliche Streitigkeit. Im weiteren Verlauf verschanzte sich ein 37-Jähriger im Keller. Am Abend konnte der Mann durch die Einsatzkräfte überwältigt werden.

04.12.2022, 20:17 Uhr

Die Sicherheitskräfte bereiten sich auf den Einsatz vor. Foto: Guido Schulmann/Schulmann, Guido

Der Vorfall ist in einem Privathaus an der Siegener Straße passiert. Wie die Polizei am Sonntagabend berichtete, wurde gegen 13.10 Uhr die häusliche Streitigkeit gemeldet. Demnach gab es Hinweise darauf, dass der Mann bewaffnet sein könnte. Deshalb wurde der Bereich weiträumig durch Einsatzkräfte der Polizei abgesperrt. Weit über 50 Beamte, größtenteils schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen, waren im Einsatz. Die hinzugerufenen Spezialkräfte konnten den 37-Jährigen im weiteren Verlauf überwältigen und nach sechs Stunden festnehmen. Er wurde bei dem Zugriff verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei weiter. Weitere Menschen kamen bei dem Einsatz dem Bericht zufolge nicht zu Schaden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 37-Jährigen ein, die Ermittlungen dauern an.

(felt)