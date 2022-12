Weihnachstreff in Wermelskirchen Wenn der Nikolaus und seine Engel in die Stadt kommen

Wermelskirchen · Die neue Idee hat sich bewährt: Mit dem Lichterzug der Landwirte kam der Nikolaus am Samstag in die Stadt und machte Station am Weihnachtstreff am Rathaus. Dort duftete es schon am Nachmittag nach Glühwein und Popcorn.

04.12.2022, 15:30 Uhr

10 Bilder Weihnachtstreff in Wermelskirchen 10 Bilder Foto: Theresa Demski

Von Theresa Demski