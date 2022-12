Festgenommener verletzt im Krankenhaus Häuslicher Streit eskaliert in Kleve - SEK überwältigt Mann

In einem Privathaus an der Siegener Straße kam es am Sonntag, 4. Dezember, gegen 13.10 Uhr zu einer häuslichen Streitigkeit. Wie die Polizei am Abend mittelte, verschanzte sich ein 37-jähriger Mann aus Kleve im Keller des Wohnhauses. Es entwickelte sich ein mehrstündiger Polizeieinsatz, der erst in den Abendstunden endete.