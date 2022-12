Bei Haus Freudenberg 190.000 Akten werden digitalisiert

Digitalisierung ist eine große Aufgabe – auch für Behörden. Die Abteilung Schwerbehindertenangelegenheiten der Stadt Essen hat ihre optimale Lösung gefunden. Sie lässt im Rahmen eines 18-monatigen Projektes, voraussichtlich noch bis Ende 2023, ihre Akten in Haus Freudenberg digitalisieren. Das, was in Form von rund 190.000 Lebzeit-Papierakten in Goch und Bedburg-Hau ankommt, verlässt als qualitativ hochwertige PDF-Datei den Niederrhein. „Und wird uns auf Bestellung innerhalb weniger Werktage zur Verfügung gestellt“, erläutert Martin Gärtner als Abteilungsleiter Schwerbehindertenangelegenheit im Rahmen eines Werkstattbesuches. „Es ist eine Zusammenarbeit, die sehr gut läuft und für uns optimale Ergebnisse liefert.“