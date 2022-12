Spendenaktion für Klosterpforte Klever erwärmen sich für Klever

Dort weiß man genau, wer diejenigen sind, die von der Aktion „Klever erwärmt sich“ profitieren können. „Es gibt auch in Kleve viele Menschen, die eigentlich keine großen Probleme hatten, aber plötzlich in eine soziale Schieflage geraten. Das kann etwa passieren, wenn ein Mann seine Partnerin verlässt und vorher noch das Konto abräumt. Dann ist das Geld erstmal weg, aber die Stromrechnung muss trotzdem noch bezahlt werden“, sagt Georg Hiob für die Vinzenskonferenz. „Uns geht es um die so genannten verschenkten Armen. Da sind Menschen, die sich bislang nirgendwo gemeldet haben, um Leistungen anzunehmen. Entweder weil sie sich schämen oder weil der bürokratische Aufwand so hoch ist“, sagt Susanne Siebert. Georg Hiob ergänzt, dass auch manchmal Notfälle entstehen, wenn die öffentliche Hand nicht rechtzeitig die Heiz- oder Stromkosten bezahlt. „Hier springen wir dann mit dem gespendeten Mitteln ein“, sagt er.