Advent in Kaarst 20 Jahre stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in Holzbüttgen

19 selbst gebaute Holzbuden schufen wieder ein anheimelndes Flair, insgesamt gab es mit den Angeboten in der Lukaskirche 30 Stände. Aber auch zwei Karussells, eine Bierbude und ein nostalgischer Bonbonwagen waren vertreten. Und das Sortiment war durchweg adventlich-weihnachtlich: Imkerin Anna Schörnick aus Neuss bot Honig und Produkte aus reinem Bienenwachs an: Kerzen, Seifen oder Likör zeigten sich in liebevoll dekorierter Auslage. Christine Nilgen setzte auf Nachhaltigkeit: Sie hatte Schmuck aus alten Espressokapseln hergestellt, der im Licht nur so funkelte: „Ich werfe nicht gern etwas weg“, gestand sie. Aber auch phantasievoll bedruckte Lampenschirme, winterliche Lichtreifen oder Armreifen waren bei ihr zu finden. „Ich bin schon im vierten Jahr hier, habe viele Stammkunden und freue mich am meisten auf die Gespräche“, erzählte sie. Nebenan gab es ganz Exquisites zu entdecken. Klaudia Heimes präsentierte Schmuck aus alten Briefmarken. Nach der Ablösung hinter Glas fixiert, erlebten die Marken nun ein Revival als Ring, Anhänger, Kette, Ohrringe oder Brosche. Am Stand von Dagmar Berner lockten Armbänder, Schlüsselanhänger und Hundehalsbänder aus Paracord (Schnurmaterial) in allen Farben. „Ich bin zum zweiten Mal hier und es gefällt mir gut, sonst wäre ich nicht wiedergekommen“, sagte sie und wärmte sich an einem kleinen Heizofen.