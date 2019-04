Digitales für die Wirtschaft : Keine Angst vor der Digitalisierung

Alexander Klein ist Professor an der Fakultät Technologie und Bionik der Hochschule Rhein-Waal. Sein Aufgabengebiet ist Integriertes Produktionsmanagement. Im Interview verrät er, weshalb Appelle allein nicht reichen, um die Digitalisierung am Niederrhein voranzubringen. Foto: Hochschule Rhein-Waal

Kleve Auch für die Wirtschaft am Niederrhein muss digitale Vernetzung groß geschrieben werden.

Klein Zunächst muss die Firma gewillt sein, etwas zu machen und dann entscheiden, was genau sie wie erreichen möchte. Dabei sollten die Unternehmen unbedingt das Ganze im Auge haben, und nicht nur die Frage nach einer neuen Software oder einem Upgrade. Oft wird es so dargestellt, als sei Digitalisierung ein Allheilmittel. Mitunter haben die Firmen aber ganz andere Probleme, die erst gelöst werden müssen, bevor man Digitalisierung vorantreibt.

Klein Es gibt gute Förderprogramme für den Mittelstand in NRW, die solche Vorabuntersuchungen der IT-Landschaft mit bis zu 80 Prozent bezuschussen. Und abgesehen davon ist eine konzeptionelle Planung der IT-Landschaft oder eine Begleitung bei der Systemauswahl gar nicht so aufwendig – wenn das Unternehmen eben möglichst viel selbst macht, aber eben angeleitet durch den unabhängigen Berater

Klein Genau. Das sollte ein unabhängiger Berater sein, der nicht nur sein eigenes Software-Produkt im Blick hat. Denn richtig ist, dass der Berater nicht allein auf die IT gucken darf. Dann investiere ich als Unternehmer oft mehrere 100.000 Euro in ein neues IT-System, aber es bringt den Betrieb nicht wirklich nach vorne. Wie gesagt: Digitalisierung ist nur eines von vielen Themen in einem Betrieb. Eines muss ich mir als Unternehmer aber vor Augen führen: Die Frage nach der richtigen IT hat einen enormen Einfluss darauf, wie effizient mein Betrieb ist, ob er „rund läuft“ und welche Produkte, Dienstleistungen und Lieferzeiten ich überhaupt anbieten kann. Und je komplexer der Betrieb ist, desto mehr macht es aus, ob die IT ideal gestaltet ist. Die Komplexität nimmt mit der Weiterentwicklung der Branchen und dem Wettbewerb meist weiter zu - das Problem ist vielen Unternehmern bekannt.

Klein Das ist ein Problem. Viele haben ja Angst, nicht das richtige Produkt zu finden, falsch beraten oder gar über den Tisch gezogen zu werden. Und das ist keine Paranoia, wie große Fälle, die bekannt wurden, aufzeigen. Von den vielen kleineren Fällen, in denen IT-Projekte viel teurer werden als geplant oder gänzlich misslingen, hört man in den Medien ja kaum etwas. Wohl aber hören die Unternehmen und Verwaltungen ständig Aufrufe zum Digitalisieren. Deshalb ist es gerade für kleinere Betriebe, die keine eigenen, IT- und Fabrikplanungsabteilungen haben, so wichtig, einen externen Fachmann ins Boot zu holen. Schritt für Schritt kann man sich weiter entwickeln, und manchmal sollte man auch Geld und Zeit in Produktionstechnologieprojekte stecken statt nur in Digitalisierungsprojekte. Oft ziehen die dann aber auch IT-Projekte nach sich.