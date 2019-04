Umzug geplant : Der Weihnachtsmarkt zieht in die City

Den Umzug vom Forstgarten zum Pastor-Leinung-Platz vor dem Rathaus wird wohl heute der Verein Klever Weihnachtsmarkt beschließen. Auch der Koekkeokplatz soll einbezogen werden. Start ist im November.

Der Hintergrund: Seit 2002 ist der Klever Weihnachtsmarkt im Forstgarten beheimatet. Der Standort zeichnet sich besonders durch seine stimmungsvolle Atmosphäre inmitten des alten Baumbestands und umgeben von den historischen Park- und Gartenanlagen aus. Bei trockenem Wetter stimmten auch stets die Besucherzahlen. Doch es in den letzten Jahren gab es zunehmend Kritik am Standort. Größtes Manko des Forstgartens ist, dass die direkte Anbindung an die Klever Innenstadt fehlt. Viele Händler beklagten sich, dass sie vom Weihnachtsmarkt relativ weit außerhalb nicht profitieren. Außerdem wird es, wenn es regnet, auf den Wegen im Park schnell rutschig und dreckig. Und die Anzahl der Parkplätze unmittelbar in der Nähe des Markts ist überschaubar.