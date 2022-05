Partnerschule in Mönchengladbach : Hochschule lehrt auch Therapiewissenschaften

Mönchengladbach Ein dualer Bachelor-Studiengang für Physio- und Ergotherapeuten hat einen neuen Kooperationspartner gefunden. So funktioniert die Ausbildung.

Neben Partnerunternehmen wie der Physiotherapieschule am Krankenhaus Würselen und Präha Gesundheitsschulen Düsseldorf (Physio- und Ergotherapie) hat der Studiengang des Fachbereichs Gesundheitswesen mit der KBS einen weiteren Kooperationspartner in der Region gewonnen. Nach dem ersten Semester an der jeweiligen Fachschule wurden nach Angaben der Hochschule Niederrhein 32 Studierende zum Sommersemester an der Hochschule Niederrhein begrüßt.