Digitalisierung und Mensch : Wieviel Arbeit bleibt für den Menschen übrig?

Kleve (mgr) Doch wie viel Arbeit bleibt bei gut vernetzten und intelligenten IT-Systemen dann noch für den Menschen, fragt sich der mensch besorgt. Für Klein sind die Fortschritte in der Automation und der künstlichen Intelligenz beeindruckend.

Viel überzeugender sei vielleicht aber noch die Erkenntnis, dass sich das offenbar selbst regelt und der Mensch sich Arbeit schafft bzw. nimmt, so der Professor. Denn die Komplexität (viele Produkte, Dienstleistungen, kürzere Produktzyklen usw.) nehme oft wieder zu, sobald man sie durch IT gerade noch so eben beherrschbar gemacht habe. „Die Menschen scheinen ihre Welt offenbar so zu gestalten, dass sie sie mithilfe der Technik immer noch so gerade eben beherrschen können. Nur haben dann eben nicht alle dieselbe Art von Arbeit wie vorher“, sagt er.