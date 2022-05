Politik trifft Wirtschaft am Niederrhein : Rouenhoff bei Issumer Hygiene-Firma

Issum Der Bundestagsabgeordnete und weitere CDU-Politiker trafen die Führungsebene des niederrheinischen Familienunternehmens Ophardt Hygiene. Thema war auch ein Großauftrag für die Bundeswehr.

Auf über 500 Quadratmetern präsentieren die Hygiene-Experten ihre innovativen Spendersysteme in praxisnaher Umgebung sonst dem Fachpersonal aus Gesundheitswesen und Co. – insofern war der Austausch mit der Politik etwas Besonderes. Insbesondere die Möglichkeiten der smarten Desinfektionsspender wurden zwischen den CDU-Politikern und der Ophardt-Riege mit Blick auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens intensiv erörtert. Auch die aktuelle Situation in der Ukraine und Russland war Thema des Treffens. Das Familienunternehmen, das nicht nur in Pandemiezeiten einen wichtigen Beitrag zum allgemeinen Gesundheitsschutz leistet, unterstrich die Wichtigkeit einer sicheren Rohstoff- und Energieversorgung in seinem Werk am Niederrhein. Der Bundestagsabgeordnete Rouenhoff betonte, dass sich Deutschland hier strategisch besser aufstellen müsse. Wolters machte deutlich, dass der Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft hierbei ganz fest im Blick behalten werden müsse.