Leiharbeiter Kreis Kleve : Leiharbeiterquartier in Wissel geschlossen

Vor zehn Jahren sah es zumindest von außen noch gut aus, das frühere „Kulturhaus Wissel“. Zur Dauerübernachtung ist es aber nicht vorgesehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Eine Unterkunft für Leiharbeiter in Wissel wurde wegen schlechter Wohnzustände gesperrt, in einer anderen in Kalkar gilt eine 14-tägige Quarantäneregelung. Außer in Wissel keine baurechtswidrigen Zustände festgestellt.

(nik) In vier Kalkarer Unterkünften für Leiharbeiter sind Mitarbeiter niederländischer Schlachthöfe untergebracht. Sie und weitere Quartiere wurden jetzt umfassend überprüft. Weil ein Corona-Fall festgestellt wurde, stehen die Bewohner eines Hauses bis zum 19. Juni unter Quarantäne. Der Großteil der Unterkünfte sei nicht beanstandet worden, so die Stadt Kalkar. Fachbereichsleiter Andreas Stechling teilt mit, dass sich die Stadt bereits Anfang 2019 an den Kreis Kleve gewandt hatte, um eine bauaufsichtliche Prüfung zu veranlassen. Es seien keine baurechtswidrigen Zustände festgestellt worden, auch gab es keine Überbelegungen. Auch in anderen Kommunen, etwa Emmerich, Goch und Kranenburg, wurden Quartiere und ihre Bewohner inspiziert.

„Das Einwohnermeldeamt der Stadt Kalkar steht in regelmäßigem Kontakt zu allen Eigentümern oder Hausverwaltern und wirkt darauf hin, dass die Bewohner zeitnah an- und abgemeldet werden. Weiterhin werden die aktuellen Belegungszahlen aller Unterkünfte tagesgenau dokumentiert und die Örtlichkeiten regelmäßig durch Mitarbeiter des

Ordnungsamtes angefahren und überprüft. Im Gespräch könne man Probleme etwa wegen Lärm, Verschmutzung oder Parkens angehen und Lösungswege aufzeigen, so Stechling. Vor gut einer Woche habe ein gemeinsamer Begehungstermin des Ordnungsamtes mit dem Gesundheitsamt des Kreises, dem Arbeitsschutz der Bezirksregierung,