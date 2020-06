Schleuse in Brienen : Tourismus-Konzept soll Schleuse retten

Kleve Der Förderverein Schleuse will das Projekt durch Spenden und Fördermittel finanzieren. Mit dem Konzept soll die durch den Deichneubau vom Abriss bedrohte Schleuse erhalten bleiben.

„Der Spoykanal inklusive Schleuse und Hafenareal besitzt heute ein erhebliches Ausbau-Potenzial für Tourismus und Naherholung“, sagt Helmut Plecker vom Förderverein. Da mit einer bedeutsamen Frachtschifffahrt auf dem Kanal in Zukunft nicht mehr zu rechnen sei, sollte das Ensemble Schleuse, Spoykanal, Klever Hafen weiterentwickelt werden mit dem Ziel, neue oder zusätzliche Touristenströme nach Kleve zu generieren, findet der engagierte Kämpfer für die Schleuse. Die Anbindung des Spoykanals als eine der ältesten Wasserstraßen Deutschlands an den Rhein böte hierfür die ideale Bedingung, so Plecker.

Mit der Marke „Spoyland“ will der Förderverein auch Touristen und Naherholungssuchende, denen Kleve entweder bislang nicht bekannt war sowie solche, die bisher vorwiegend andere Ziele angesteuert haben, ansprechen. „Gerade durch die derzeitige Corona-Krise wird sich ein Wandel in der Tourismusbranche abzeichnen. Ziele innerhalb unseres Landes werden wieder zunehmend gefragt sein und das über die Krise hinaus“, sagt Plecker. Durch eine steigende Anzahl von Gästen, die per Boot über den Rhein nach Kleve reisen, würde auch die Zahl der Schleusungen in Brienen bei wiedereröffnetem Durchgang durch den neuen Deich steigen, die Gastronomie und der lokale Einzelhandel könnte durch zusätzliche Kunden einen Mehrwert erfahren, die Wasserqualität des Kanals dürfte sich durch einen höheren Wasseraustausch an der Schleuse verbessern und nicht zuletzt ließe sich die Wirtschaftkeitsbetrachtung einer neuen Schleuse steigern, argumentiert er.

Monika Agata-Linke, die sich für den Verein engagiert, hat in Kevelaerer ihre Agentur für Freizeit- und Tourismus-Konzepte, sie ist Dozentin an der Hochschule Rhein-Waal sowie Projektmanagerin für Tourismus- und Kultur-Projekte. In die Ausarbeitung der Spoyland-Studie will sie eine Werktstatt einbeziehen, in der interessierte Bürger ihre Wünschen und Anregungen einbringen können. Die anfallenden Kosten sollen öffentlich gefördert werden. „Der Förderantrag wird in den nächsten Wochen eingereicht – die Vorgespräche mit dem Landesministerium, das die Bewilligung der Gelder erteilen soll, verliefen bereits in eine positive Richtung“, so Plecker. Mit der Studie sollen möglicherweise auch Betreiber- und Investorenmodelle ergründet werden für den Bau und den Betrieb einer Schleuse in Brienen.