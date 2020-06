Motorradkonvoi in Hasselt : Harley-Tour für Schwerkranken

Bedburg-Hau Fast 1000 Motorrad-Fahrer erfüllten den Wunsch des an Lungenkrankheit COPD leidenden Peter Vondermann aus Hasselt. Die Polizei eskortierte die Fahrt des unheilbar Kranken von Hasselt bis Moyland und zurück.

War das ein Höllenspektakel und grandioses Schauspiel, das sich am Samstag im beschaulichen Bedburg-Hauer Ortsteil Hasselt abspielte. Man fühlte sich reflexartig in den US-Film „Easy Rider“ versetzt, in dem die beiden Protagonisten mit ihren Choppern über die Route 66 rasen, an diesem Sonnabend war es die B 57 (Kalkarer Straße). Die ersten Vorboten donnerten mit ihren Maschinen an dem Haus von Peter Vondermann vorbei, an dem ein Banner „Peter sagt danke“ hing, begrüßten ihn mit Motorengeheul und lautem Hupen. Kurze Zeit später wurde es noch lauter, denn die Armada von fast 1000 Motorrädern rollte auf Hasselt zu und stoppte vor dem Haus. Der Verkehr aus und in Richtung Kalkar kam zum völligen Erliegen, die Polizei, die von der enormen Masse überrascht war, riegelte zwei Kreuzungen ab und ein Polizeihubschrauber kreiste über das unerwartet hohe Verkehrs-Aufkommen. Für knapp eine Stunde wurde die Bundesstraße auf einer Länge von ungefähr 800 Metern schwarz vor Menschen und Bikes. Es war schon ein phantastisches Bild für Motorradliebhaber, bei dem sicherlich das Herz höher schlug, als er die chromblitzenden Zweiräder der gängigen Marken sah, Harley Davidson, BMW, Honda, Suzuki oder Yamaha, die wie eine Perlenkette aufgereiht in Reih‘ und Glied auf der Chaussee standen. Verwegene Gestalten aller Altersklassen gaben ein friedliches Stelldichein. Auch Motorrad-Frauen waren zugegen. Grund dafür war der Facebook-Aufruf in der letzten Woche der 39jährigen Karin Maas-Tiedemann, die darum bat, dass ihrem 64jährigen Vater Peter, der an der Lungenkrankheit COPD im Endstadium leidet, dessen letzter Wunsch ist, nochmal viele Motorräder zu sehen und vielleicht eine kleine Runde im Gespann drehen könnte, von den Bikern erfüllt wird. Dieser Aufruf wurde unzählige Male geteilt und geteilt, so kam es zu dem unvorhergesehenen Massenansturm.