Angebot der Stadt Kleve : Nach „Fokus Arbeit“ folgt jetzt „Fokus Mensch“

Kleve Angesichts der Erfolgsbilanz von „Fokus Arbeit“ soll noch ein Stück weiter gegriffen werden: Parallel gibt es im TZK künftig das Angebot „Fokus Mensch“. Es geht auch hier um „erwerbsfähige Leistungsbezieher“, die in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden sollen.

Die Zahlen von „Fokus Mensch“ sprechen Bände: 79 Prozent der Teilnehmer, die das Angebot von Yasmin Borrmann, Anja Kerkmann und Boris Welle in Anspruch genommen haben, konnten wieder in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. Damit ist das Ziel der drei, die ihre Kurse im Technologiezentrum der Stadt Kleve (TZK) anbieten, erfüllt und macht sich bezahlt. Es soll dabei motivierten und zuverlässigen Beziehern von Arbeitslosengeld II eine Jobperspektive erarbeitet werden und sie sollen in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. Das Ganze ist ein Angebot des Jobcenters Kleve.