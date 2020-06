Interview Michael Bay : „Wir sind das Original“

Kleve Im Kolpinghaus werden am Dienstag die Grünen ihre Ratskanidaten wählen. Dann entscheiden die Mitglieder der Partei über die wichtigen ersten sechs bis sieben Plätze auf der Liste, die einen Ratssitz bedeuten könnten

Michael Bay gehörte mit Siegbert Garisch und dem verstorbenen Artur Leenders zu den drei Rats-Kandidaten, die die Grünen 2004 in die erste schwarz-grüne Listenverbindung führten und seitdem die Möglichkeit zur Gestaltung der Stadt Kleve nutzten, viele ihrer Programmpunkte auch durchzusetzen. Bay ist der letzte der drei, der noch im Rat vertretenen ist. Ob das so bleibt, darüber werden die Grünen in Kleve am Dienstag, 18. Juni, entscheiden.