Fußball : FVN will großzügige Aufstiegsregelung anwenden

FVN will großzügige Aufstiegsregelung anwenden

Wenn der Verbandstag am 24. Juni über die Anträge entscheidet, haben die Fußballer im Kreis Kleve endlich Gewissheit. Foto: dpa/Jan Woitas

Kreis Kleve Das Präsidium des Verbandes Niederrhein hat seine Anträge für den Verbandstag am 24. Juni publik gemacht. Demnach soll es keine Absteiger, aber viele Aufsteiger geben. Die noch ausstehenden Partien im Niederrhein- und Kreispokal der Saison 2019/20 sollen nachgeholt werden.

Nach Monaten der Ungewissheit liegen nun jene Vorschläge auf dem Tisch, auf die die Fußballer im Kreis Kleve Monate gewartet haben. Das Präsidium des Verbandes Niederrhein (FVN) hat für seinen digitalen Verbandstag am 24. Juni Anträge zur Wertung der seit Mitte März unterbrochenen Saison eingereicht.

„Wir haben auf dem außerordentlichen Verbandstag nun über von der Basis entwickelte Vorschläge zu entscheiden, die viele, aber nicht alle Probleme lösen und auch neue Herausforderungen für die kommende Spielzeit nach sich ziehen“, so FVN-Präsident Peter Frymuth.

Den Anträgen nach ist die Abstiegsregelung für diese Saison, wie erwartet, ausgesetzt. So würde etwa die SV Hönnepel-Niedermörmter (Platz 15) Landesligist bleiben. Der SV Walbeck und der SV Straelen II blieben nach wie vor Bezirksligisten.

1. FC Mönchengladbach darf in die Oberliga

1. FC Mönchengladbach darf in die Oberliga : Die Aufstiegsregelung des Fußballverbandes Niederrhein

Bei der Frage nach den Aufsteigern der jeweiligen Spielklassen denkt der FVN an eine großzügige Regelung. So sollen Mannschaften, die nach der aktuellen Tabelle auf einem Aufstiegsplatz stehen, auch aufsteigen. Gleiches gilt für Teams, die auf einem Relegationsrang liegen.

So würde der Oberliga-Spitzenreiter SV Straelen in die Regionalliga aufsteigen. Der Klassenprimus der Bezirksliga Gruppe vier, TSV Wachtendonk-Wankum, würde künftig in der Landesliga kicken.