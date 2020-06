Politik in Remscheid : Vom Scheidt: „Kein Rückhalt mehr in der Partei“

Frank vom Scheidt war 18 Jahre lang Sprecher der Grünen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Drei Monate vor der Kommunalwahl rumort es an der Spitze der Remscheider Grünen. Der langjährige Parteisprecher Frank vom Scheidt hat nach 18 Jahren an der Spitze der Remscheider Grünen am Montag seinen sofortigen Rücktritt vom Sprecheramt verkündet.

Auch aus dem Vorstand scheidet er aus. Das teilten die Grünen am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung mit.

Ilka Brehmer, stellvertretende Parteisprecherin und frisch gekürte Spitzenkandidatin der Grünen für die Ratswahl im September, drückt darin ihr Bedauern über diese Entscheidung aus. Die Grünen seien aber sicher, dass die Partei und auch die Stadt weiter auf ihn zählen können, heißt es.

Auslöser für die Entscheidung von Frank vom Scheidt waren die Ereignisse bei der Aufstellungsversammlung der Grünen vor einigen Tagen. Vom Scheidt, ursprünglich für Listenplatz vier eingeplant, unterlag gegen Mitbewerber und landete am Ende knapp nur auf Listenplatz acht. Der würde nur bei einem sehr guten Gesamtergebnis der Grünen einen Einzug in den Rat bedeuten.

Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigte sich vom Scheidt überrascht von der Entwicklung. Der Aufstellung der Liste seien monatelange Abstimmungsgespräche vorausgegangen. Erst drei Tage vor der Wahl hätten zwei Kandidaten, die für hintere Listenplätze vorgesehen waren, erkennen lassen, dass sie andere Ambitionen haben.