Lokalpolitik : Marco van de Löcht (SPD) will Bürgermeister in Kalkar werden

Marco van de Löcht (SPD) will Bürgermeister in Kalkar werden

Kalkar Der 47-jährige Versicherungsfachwirt aus Altkalkar steht auch an der Spitze der Reserveliste. Van de Löcht möchte die Verwaltung modernisieren und mehr für die Wirtschaftsförderung tun. Er sei bestens vernetzt, kenne sich im Sport, bei den Schulen und in den Vereinen aus.

Auch die SPD will es der amtierenden Bürgermeisterin schwer machen, wiedergewählt zu werden: Kalkars Sozialdemokraten haben das langjährige Fraktionsmitglied und den stellvertretenden Bürgermeister Marco van de Löcht zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gewählt. Der 47-Jährige ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied seiner Partei, war schon bei den Jusos aktiv und ist in Kalkar nicht zuletzt bekannt als Vorsitzender des Sportvereins. Van de Löcht führt auch die Reserveliste an, Walter Schwaja, Kai-Uwe Ekers, der Vorsitzende, Winfried van den Boom, Manuela Bühner-Lankhorst, Florian Zitzke und Tanja Neumann haben aussichtsreiche Plätze.