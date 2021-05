Leben an alter Adresse in Heiligenhaus : Das Alte Pastorat wird zum Vorzeigeprojekt

Leben an alter Adresse in Heiligenhaus

Heiligenhaus Es herrscht Aufbruchstimmung hinter der alten Fassade des „Neuen Pastorats“. An der Traditioneadresse steht jetzt ein sehr besonderes Hotel.

(RP/köh) Und dies trotz Pandemie, so die Bilanz des CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Beyer, der gemeinsam mit dem Stadtverbandsvorsitzenden Frank Jakobs, Vorsitzender der CDU Heiligenhaus, den neuen Hotelbetrieb am Traditionsadresse an der Hauptstraße besuchte. Dort hat das „Alte Pastorat“ gleich eine ganze Reihe neuer Bestimmungen gefunden. Nur die Fassade kündet noch von alten Stadtbild-Zeiten, so hatte es die Projekt-Initiatorin Alice Thormählen gewollt.