Sozialausschuss Kleve : Asylbewerber ziehen in die Braustraße

Die ehemalige Hauptschule in Materborn an der Braustraße: Hier werden demnächst weitere Asylbewerber einziehen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Sozialausschuss: Im September sollen die Bewohner der Alten Post in Kleve am Bahnhof in die neuen Räume an der Braustraße umziehen. Die SGB-II-Anträge haben sich im Rahmen der Corona-Epidemie in Kleve fast verdoppelt.

Der Umzug der Unterkunft für Asylbewerber in der ehemaligen Post neben dem Klever Bahnhof zur Braustraße nach Materborn soll im Herbst über die Bühne gehen. Das teilte Marcel Erps, Fachbereichleiter Arbeit und Soziales den Mitgliedern des Sozialausschusses mit. Der Ausschuss tagte wegen der Abstandsmaßnahmen für die Corona-Pandemie im Ratssaal der Stadt. Die Häuser eins und zwei der ehemaligen Hauptschule in Materborn an der Braustraße werden seit Februar hergerichtet und das Haus eins soll bis August ebenfalls fertig werden. Damit könne der Umzug dann im September starten, so Erps.

Außerdem habe die Stadt zusätzlichen privaten Wohnraum angemietet, um weitere Asylbewerber dezentral unterbringen zu können. Das sei vor allem für Familien die bessere Art der Unterkunft und werde in Kleve seit Jahren praktiziert, erklärte der Fachbereichsleiter. „Aktuell leben nur noch 15 anerkannte Flüchtlinge in den Übergangsheimen“, sagte Erps.

Info Fachbereich in der ehemaligen Sparkasse Fachbereich Arbeit und Soziales Die Stadt Kleve ist als Jobcenter für die Gewährung von Arbeitslosengeld II für Klever Bürger zuständig. Neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, wird über den Bereich der Arbeitsvermittlung Hilfestellung gegeben, damit Leistungsberechtigte wieder eine Arbeit aufnehmen können. Die Büros liegen an der Lindenallee.

Rund 75 Prozent der Asylbewerber sind in Kleve dezentral untergebracht, 25 Prozent zentral in den Unterkünften. In der Braustraße leben 30 Personen, am Bahnhofsplatz „Alte Post“ 51 und im Leitgraben 57. In städtischen Mietverhältnisse durch das Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK) sind 76 Menschen untergebracht, in eigenständigen Mietverhältnissen leben 104. Die meisten Asylbewerber in Kleve sind männlich (217), 97 sind Frauen. Knapp 100 der Asylbewerber sind unter 18 Jahre alt, die meisten Erwachsenen (90) sind zwischen 25 und 34 Jahre. Älter als 60 Jahre sind drei Asylbewerber in Kleve. Die meisten kommen aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten wie Syrien (24), Afghanistan (36) und Irak (39) sowie aus Nigeria (46).

Zuvor hatte Erps die Zahlen der SGB-II-Empfänger (Im Volksmund wird SGB II auch als Hartz IV bezeichnet) in Kleve vorgelegt, die im Februar bei 2117 Fällen lag. Gehe man von einer Steigerung durch die Corona-Pandemie von 43 Prozent aus (wie es bundesweit prognostiziert worden sei), müsse man mit 3027 Fällen in Kleve rechnen, so Erps. Tatsächlich hat sich die Zahl der Neuanträge in den ersten Wochen geradezu verdoppelt, so Erps. Vor allem im April schnellten die Zahlen stark nach oben und lagen deutlich über dem Vorjahreswert.

Diese erhöhte Kurve hielt sich bis Anfang Mai, flachte dann aber wieder ab. „In den letzten Wochen ist ein Rückgang bei den Anträgen zu spüren. Insgesamt konnten wir das zusätzliche Aufkommen aber mit dem vorhandenen Personal stemmen“, sagte der Fachbereichleiter. Tatsächlich liegen die Neuanträge seit Anfang Mai deutlich niedriger, wie ein Schaubild zeigt.

Marcel Erps legte dem Ausschuss für diese Entwicklung vom Fachbereich erstellte, nichtamtliche Statistiken vor, die eine flache stetig steigende Kurve zeigen. Er gehe davon aus, dass ein nicht geringer Anteil der SGB-II-Anträge, die nicht ausdrücklich wegen Corona gestellt werden, eigentlich einen zumindest indirekten Bezug zur Covid-19-Pandemie habe.

Von der „Kärrnerarbeit vor Ort“ (so Kleves Kämmerer Willibrord Haas) berichtete die Integrations- und Inklusionsbeauftragte Sonja Lemm. Sie versucht in den dezentralen Einrichtungen für Asylbewerber die Nachbarschaft einzubinden und Nachhilfte für Kinder anzubieten. Auch habe ein Austausch über die nahe Grenze mit den Niederländern stattgefunden, der auf guten Nachhall gestoßen sei, so Lemm.