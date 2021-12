Museum Kurhaus Kleve : Kurhaus als Schatzhaus und Labor

KLEVE Im April 2022 feiert das Kurhaus Kleve Jubiläum: Dann firmiert das städtische Museum ein Vierteljahrhundert in dem alten Kurkomplex im Barockpark. Es gibt einen „Salon der Künstler“ und die Lesereihe wird fortgesetzt.

1997 – zeitgleich mit dem größeren Museum Schloss Moyland – wurde das neue Haus der Klever Kunst eröffnet und überraschte damals die Kunstwelt in der ganzen Republik: Mit der Sammlung von Simone und Heinz Ackermans hatte man in Kleve alle wichtigen Positionen der Gegenwartskunst besetzt, lockte mit großen Namen und großen Werken in die Peripherie nahe der niederländischen Grenze, wurde 2004 gar Museum des Jahres.

Darüber hinaus wird es kommendes Jahr auch wieder Konzerte und andere Sonderveranstaltungen im Haus geben – immer unter dem Corona-Vorbehalt, so Kunde. Darunter fällt auch die traditionelle „Winter-Lesung“, deren Eckdaten für 2022 stehen und die im Januar starten soll: „Als Thema für diese Vorlesereihe haben wir uns ,Leben und Überleben in schwieriger Zeit’ gestellt – passend zur Pandemie“, sagt Kunde. Er selber guckt in die Antike und wird aus den Schriften des römischen Philosophen Seneca lesen. Da geht’s über die Kürze des Lebens. Oder besser gefragt: Wie soll der Mensch richtig leben, wenn er weiß, dass sein Leben kurz ist? Es folgt am nächsten Termin ein Kapitel aus Boccacios Decamerone, wo sich Bürger aufs Land zurückziehen, um der Seuche, wie Pandemien damals noch benannt wurden, zu entgehen. Es liest die Historikerin Anne-Katrin Kunde.