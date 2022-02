Erfolgreiche Beuys-Ausstellung in Krefeld : Leihgeber schenken dem Museum Fotografien von Beuys

Kuratorin und Beuys-Expertin Magdalena Holzhey in der Ausstellung „Beuys und Duchamp“ mit dem Beuys-Handbuch, an dem sie mitgewirkt hat. Foto: Stadt Krefeld/Dirk Jochmann

Krefeld Die Ausstellungen zum Beuys-Jubiläumsjahr waren ein großer Erfolg bei Fachwelt und Publikum . Trotz Corona-Beschränkungen kamen viel mehr Besucher als erwartet. Darum schenken Künstler jetzt ihre Arbeiten der Sammlung.

Der New Yorker Galerist Achim Moeller überlässt dem Museum eine berühmte Porträtfotografie Marcel Duchamps von Victor Obsatz. Und auch weitere Leihgeber schenken Fotoarbeiten an die Sammlung. Beuys-Fotografie-Serien bekommen die Kunstmuseen von der Kölnerin Anita Kloten, die unter anderem an der Düsseldorfer Fotoschule bei Bernd Becher studiert hat, und von Angelika Platen: Die 80-Jährige lebt in Südfarnkreich und Berlin und ist für ihre Künstlerporträts berühmt. Früher leitete sie die Galerie Gunter Sachs. Sie hatte Simar Polke, Gerhard Richter, Blinky Palermo und Andy Warhol vor der Kamera - und eben Beuys. Peter Schata, langjähriger Wegbegleiter von Beuys, überlässt dem Museum seine Aufnahmen von Beuys‘ Kasseler Installation „Honigpumpe am Arbeitsplatz“.