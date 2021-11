Förderung für das Museum : Moyland-Budget um elf Prozent auf 3,4 Mio Euro gestiegen

DieSchloss Moyland in seinem Park in der Gemeinde Bedburg-Hau. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau-Moyland Günther Bergmann, CDU-Landtagsabgeordneter, lobt die große Unterstützung der Landesregierung für Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau.

Moyland kommt Schritt für Schritt voran. Das liegt nicht zuletzt auch an der Rückendeckung aus Düsseldorf – der von Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen aus der Landeshauptstadt und der beiden Landtagsabgeordneten für den Norden des Kreises in Düsseldorf. Günther Bergmann (CDU), tat jetzt seine Freude über die große Unterstützung der Landesregierung für Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau kund und und listete in einer Erklärung die wichtigsten Eckdaten auf.

Darüber hinaus seien Gelder in die Erweiterung der Angebote innerhalb der neuen Gesamtkonzeption für Schloss Moyland geflossen. Ein Beispiel dafür sei die Anschubfinanzierung des im Park entstandenen Baumhauses, das in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Museum Schloss Moyland unter Vorsitz von Frank Ruffing für 180.000 Euro auch aus vielen Spenden realisiert worden sei. „Das dürfte auch jüngste Besucher begeistern“, so Bergmann. „Schloss Moyland ist auf einem guten Weg. Und vor allem in den letzten Jahren ist eine enorme Weiterentwicklung zu erkennen. Das stärkt die Position des Schlosses in der Region und macht es zu einem Vorzeigeprojekt weit über Nordrhein-Westfalen hinaus“, sagt Günther Bergmann.