Publikumspreis : Klever Künstlerin Kirsten Becken gewinnt bei ARD-Hörspieltagen

Kleve „Ihre Geister sehen“ von Rabea Edel und Kirsten Becken wurde bei den ARD-Hörspiel-Tagen mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Das Rennen war knapp.

Kirsten Becken hat die Geschichte ihrer Mutter dokumentiert. Es ist die Geschichte eines Missbrauchs durch den Vater der Mutter, den keiner wahrhaben wollte. Zusammen mit der Hörspielautorin Rabea Edel entstand daraus das Hörspiel „Ihre Geister sehen“. Beckens Geschichte machte bei mehreren Wettbewerben zum Genre Kunstfilm auf sich aufmerksam, jetzt beeindruckte es bei den ARD-Hörspiel-Tagen in Karlsruhe so, dass es mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde.

Beim bundesweiten Wettbewerb in Karlsruhe zeigten viele starke Produktionen, dass das Format Hörspiel lebt: Prämiert wurde neben „Ihre Geister sehen“ auch „Adolf Eichmann. Ein Radioprozess“, „Atlas“ von Thomas Köck (MDR, Darstellerpreis für das Ensemble), „Herr der Lügen“ von Thilo Reffert (DLF Kultur, Deutscher Kinderhörspielpreis), „Ich will kein Engel sein“ von Frauke Angel (rbb, Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe) und „Die goldene Börse der Sehnsucht“ von Carsten Brandau („ARD-PiNball“ für die beste Produktion der freien Szene).

Beim Publikumspreis, der am Ende an den Niederrhein ging, hatte es ein enges Rennen zwischen mehreren Produktionen gegeben, bei dem sich schließlich „Ihre Geister sehen“ durchsetzte. Die beiden anderen Hörspiele knapp dahinter waren „Briefe aus der Hölle“ und „Adolf Eichmann - Ein Hörprozess“.

Rabea Edels Hörspiel über ein Trauma (so der Untertitel) erzählt 71 Minuten die Geschichte von Beckens Mutter Anna, von der seelischen Verletzung. Im Hörspiel erinnert sie sich an die Worte ihrer Mutter, die Geburt der eigenen Tochter, an die Liebe zu ihrem Mann – und sie erinnert sich an zunächst verborgen Gebliebenes. „Mutig, klar und feinfühlig spricht sie von einem Trauma und sie zeigt, wie nah und wie fremd zugleich die Welt und die eigene Familie sein kann“, so der Deustchlandfunk in seiner Mitteilung zum Gewinn des Hörspielpreises.