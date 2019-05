Museum Kalkar : Auf der anderen Seite des Flusses

Claus van Bebber und Rita Beckmann setzen sich in zwei Rauminstallationen im Kalkarer Museum mit dem Kriegsende und der Überwindung des Rheins auseinander.

Ein Schlauchboot, Munitionskisten, dazu ein altes, verschwommenes Bild von Flößen unterm Tarnnetz. Kriegsmaterial. Das Schlauchboot steht diagonal im Raum, versperrt den Weg, die Munitionskisten liegen wie abgestellt auf der einen Seite und füllen, so man sie anstößt, den Raum mit einem mahlenden Geräusch. Das Boot ist groß und schwarz, wie es ähnlich die Briten und Kanadier nutzten, als sie 1945 von der linken Rheinseite aus über den Fluss setzten. Das Foto zeigt ein Materiallager der Alliierten. Die lagen ganz in der Nähe des damals zerstörten Kalkars: In Kehrum und Niedermörmter. Die Munitionskisten fand der Künstler Claus van Bebber in seinem Heimatort Kranenburg, das Boot bekam er von einem Militäria-Sammler, nachdem das Bevrijdingsmuseum in Groesbeek (NL) nicht auf seine Anfragen antwortete.

Jetzt erinnern die Kriegsrelikte an die Zeit des Rheinübergangs, als es mit Tod und Verderben verbunden war, die andere Seite zu erreichen. Van Bebber sieht seine Ausstellungs-Installation im unteren Raum des Kalkarer Museums an der Grabenstraße als dokumentarisch angelegt. Er habe die Dinge zusammengefügt und aus den Munitionskisten eine Klanginstallation gemacht.

Film: Zur Ausstellung wird in Burg Boetzelaer am Donnerstag, 6. Juni ein Dokumentarfilm von Carla Gottwein über Claus van Bebber gezeigt.

Passend titelt die Ausstellung „Die andere Seite“. Sie erzählt von dem Rheinübergang und von den Gefechten der alliierten und der deutschen Truppen im Reichswald, um Kleve und um Uedem, erinnert hinter den Ausstellungsstücken an völlig zerstörte Städte und das Leid der Menschen. Es war eine Zeit, die bis heute, über 70 Jahre später, in der Erinnerung nachwirkt. „Dieses Nachwirken, diese Frage der Roman-Autorin Susanne Fritz, wie der Krieg ins Kind kommt, hat mich fasziniert“, sagt Carla Gottwein. Die Reeser Filmemacherin hat dazu eine Ausstellungsserie im Rahmen der Reihe „In der Ebene“ diesseits und jenseits des Rheins organisiert, die vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und dem Kulturraum Niederrhein gefördert wird und deutsche und britische Künstler zusammenführt, wie beispielsweise im projektraum-bahnhof25 in Kleve. „Viele Bewohner des Niederrheins haben Erinnerungen an die damaligen britischen Befreier bzw. Besatzer. Spuren und Relikte finden sich noch heute in privaten Häusern“, schreibt Gottwein und bezieht sich auch auf ihr Elternhaus in Rees.